В Серпуховском музее откроется выставка «Россия праздничная»

4 июня в галерее «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея начнет работу персональная выставка Олега Жидкова «Россия праздничная». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На выставке будут представлены картины, которые отражают любовь художника к родной земле. Олег Владимирович пишет в традициях русской и советской реалистической школы. Его стиль отличается образной ясностью, яркими выразительными цветами и обращением к исконным визуальным канонам.

Одна из тем творчества художника — дореволюционная Россия. Он видит поэзию и красоту простых русских людей как в народных праздниках, так и в трудовых буднях крестьян.

Олег Жидков — московский художник, член Союза художников России. Он является выпускником ГАПОУ МО «Губернский колледж» и МГАХИ им. В. И. Сурикова. Жидков — участник и победитель российских и зарубежных конкурсов, выставок и пленэров, в том числе в Третьяковской галерее и Государственном Историческом музее. Его произведения хранятся в музеях и частных коллекциях России и других стран.

Выставка будет открыта до 28 июня. Подробная информация размещена на сайте Серпуховского историко-художественного музея.