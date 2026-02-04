В Серпуховском колледже наградили победителей литературного конкурса

В Серпуховском колледже состоялось награждение победителей XI областного литературного конкурса «Рождение сказки». Учащиеся и студенты из Московской области в течение года представляли свои произведения на суд жюри.

Подмосковные школьники и студенты соревновались в пяти номинациях: «Лучшая сказка», «Лучшая стихотворная сказка», «Сказка – помощник в учебе», «Память всей семьей храним» и «Лучший художник-иллюстратор». Жюри под председательством члена Союза писателей России Владимира Голубева рассмотрело 78 творческих работ от 104 участников из разных городов Московской области.

Владимир Голубев отметил высокое качество работ и подчеркнул, что в этом году особенно выделились сказки в стихах, которые раньше встречались редко. По его словам, младшие конкурсанты создавали свои произведения на основе литературных и народных сказок, а старшие ребята черпали вдохновение из фэнтези.

В награждении участвовал депутат Госдумы Александр Коган. Он отметил, что сказка — это важный литературный жанр, который способствует формированию личности в раннем возрасте. Уроки, вынесенные из сказок, помогают ребенку во взрослой жизни.

Во время церемонии выступления хореографического коллектива «Талисман» Серпуховского колледжа создавали музыкальные паузы и оживляли зал.