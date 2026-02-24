В серпуховской школе №10 пройдет капитальный ремонт

В школе №10 города Серпухова строители приступили к возведению внутренних перегородок из кирпича и блоков. Изменение планировки помещений направлено на расширение санузлов и создание дополнительных кабинетов для учителей и завучей.

Сейчас специалисты занимаются монтажом перегородок из пазогребневых плит. Начальник участка подрядной организации Далхат Алботов подчеркнул, что система «паз-гребень» обеспечивает высокую скорость монтажа и создает гладкую поверхность, что позволяет сократить расходы на штукатурку и шпаклевку. Параллельно рабочие закладывают старые дверные проемы кирпичом и делают цементную стяжку на полах.

На объекте работают 30 строителей. В рамках капитального ремонта запланированы фасадные и кровельные работы, внутренняя отделка, устройство входных групп, замена инженерных коммуникаций и сантехники.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с национальным проектом «Молодежь и дети». Открыть обновленную школу планируется к 1 сентября 2026 года.