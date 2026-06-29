В серпуховской школе №10 идет капитальный ремонт

В школе №10 в Серпухове ведется капитальный ремонт. Строители создают вход в здание в форме амфитеатра.

По словам начальника участка подрядной организации Далхата Алботова, после ремонта входные группы школы полностью изменятся. Амфитеатр уже выполнен в монолитном виде, и теперь предстоит его облицовка и установка сидений. Главный вход готов на 85% в монолитном виде, дальше его отделают и установят козырьки. Также появится добавочное помещение — зона ожидания для родителей младшеклассников.

Сейчас строители завершили монтаж пола и положили плитку в санузлах. Отделка школьного пищеблока почти закончена. Монтаж инженерных систем также близится к завершению: оборудование установлено на 85–90%.

На время ремонта 975 учеников школы перевели в здание начальной школы и детского отделения №3 «Ромашка» школы №10, а также в школу №3.

Ремонтные работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Открыть обновленную школу планируют к 1 сентября 2026 года.