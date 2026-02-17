Школу №10 в Серпухове капитально отремонтируют

В школе № 10 города Серпухова полным ходом идет капитальный ремонт. Строители уже монтируют новые окна на третьем этаже. По словам начальника участка подрядной организации Далхата Алботова, после замены оконных блоков рабочие приступят к отделке помещений и монтажу инженерных коммуникаций.

На объекте сейчас занято 30 человек — это монтажники окон, кровельщики, каменщики, электрики и подсобные рабочие. Подрядчик соблюдает график.

На время ремонта 975 учеников школы распределены в здание начальной школы и детского отделения № 3 «Ромашка» школы № 10, а также в школу № 3.

Работы ведутся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Проект включает фасадные и кровельные работы, внутреннюю отделку, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники. Кроме того, в школу закупят новую мебель и учебное оборудование. Открыть обновленную школу планируют к 1 сентября 2026 года.