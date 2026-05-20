Школу искусств «Синтез» в Серпухове капитально отремонтируют

В детской школе искусств «Синтез», расположенной на Московском шоссе в городе Серпухов, идет капитальный ремонт. После его завершения учреждение порадует новым фасадом и кровлей, а также обновленным интерьером.

Подрядчик устанавливает современную систему вентиляции и кондиционирования, а также новую охранную сигнализацию. Производитель работ компании «Капитал-Групп» Виктор Лаптенок сообщил, что на объекте частично выполнен монтаж электропроводки — осветительная и розеточная группа. Система канализации смонтирована на 95%. Строители отделывают стены гипсокартоном, армируют швы и готовят поверхности к покраске.

На стройплощадке трудится 27 человек, территорию убирает экскаватор-погрузчик. Работы ведутся по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить ремонт планируют в сентябре текущего года.

На время ремонта около 500 детей, обучающихся игре на музыкальных инструментах, хореографии, вокалу, изобразительному и цирковому искусству, перевели в филиал школы на Глазовской улице.