Более 50 молодых педагогов трудоустроили в школы Серпухова в этом году

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В этом году 55 молодых педагогов начнут работу в школах городского округа Серпухов. Один из них — выпускник Тульского педагогического университета имени Льва Толстого Павел Киселев.

Павел Киселев переехал с родителями в Серпухов в 2004 году. Он с детства увлекался историей, а предмет полюбил благодаря педагогам — Кристине Николаевне Романовой и Галине Витальевне Гришаевой.

Теперь молодой человек будет преподавать историю и обществознание в школе № 19 имени Романа Катасонова в Серпухове. Павел считает, что уроки должны быть информативными и интересными. Он намерен использовать игровые методики и акцентировать внимание на патриотическом воспитании.

«Со своей стороны готовы поддерживать молодых специалистов и предоставить все необходимые условия для успешной педагогической деятельности: единовременные выплаты, ежемесячные надбавки, а также помощь в решении жилищного вопроса. В добрый путь!» — отметил глава Серпухова Сергей Никитенко.

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