В Серпухове завершат производство свай для магистрали Москва — Санкт-Петербург

В городе Серпухов на заводе железобетонных изделий в скором времени изготовят последнюю сваю для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. По словам заместителя генерального директора АО «250 ЗЖБИ» Игоря Кичигина, выпуск свай начался в июне прошлого года, и к августу заказ будет полностью выполнен.

Завод производит сваи длиной от 9 до 25 метров с сечением 0,35 × 0,35 метра. Они бывают двух видов — обычные и составные. Всего в линейке завода до 200 видов изделий.

«Если раньше наше предприятие специализировалось на горизонтальной продукции — плитах перекрытия, то теперь мы освоили выпуск стеновых панелей», — поделился Кичигин.

На заводе работает около 200 человек. Основные производственные площадки включают бетоносмесительный, арматурный, два формовочных цеха и паросиловое хозяйство. Также есть автотранспортный, ремонтно-механический и электроцех, а также склад готовой продукции.

По итогам 2025 года завод выпустил изделия объемом 27 тысяч кубометров. На 2026 год запланирован выпуск изделий общим объемом 60 тысяч кубометров. Средняя стоимость продукции составляет 25–45 тысяч рублей за кубометр.

Для выполнения растущих заказов предприятие активно расширяет штат. Сейчас открыто 90 вакансий, включая формовщиков, арматурщиков, сварщиков, слесарей и стропальщиков. Зарплата по рабочим специальностям начинается от 100 тысяч рублей в месяц. Для новичков предусмотрена комплексная программа поддержки, включающая обучение без отрыва от производства.