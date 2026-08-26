В Серпухове завершают капитальный ремонт школы № 7. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в мессенджере «Макс» .

«Работы по президентской программе выполнены уже на 95% — сейчас устанавливаем мебель и оборудование, завершаем благоустройство», — написал он.

По словам главы региона, школа включена в «Центр непрерывного образования», где объединены три школы и четыре детских сада, в которых более 2,6 тысячи воспитанников и учеников.

«Вместе с депутатом Госдумы Александром Коганом и депутатом муниципального Совета Алексеем Батоговым встретились с директорами образовательных учреждений округа и строителями, посмотрели, как идет подготовка к новому учебному году», — заявил он.

В учреждении сформированы 10 классов с углубленной математикой, также есть инженерный и ИТ-классы. Для Серпухова как наукограда крайне важно развитие инженерного и технического направлений, учеников уже в школе знакомят с современными специальностями.

После капитального ремонта в учреждении начнет работать спортклуб, театральная и танцевальная студии, волонтерский и юнармейский отряды. В свободное от учебы время для жителей откроют школьный стадион.

Воробьев отметил, что с 2022 года в округе провели капитальный ремонт в 12 школах и четырех детских садах. К началу учебного года завершат ремонтные работы еще в пяти учреждениях: в школе № 10, Липецкой школе, корпусе № 2 Протвинского лицея, детском саду при школе № 16 и дошкольном блоке школы № 18. Помимо этого, продолжается реконструкция Губернского колледжа в Протвине.