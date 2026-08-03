В Серпухове завершается капремонт дошкольного отделения школы № 16

В городе Серпухове на улице Космонавтов близится к завершению капитальный ремонт здания дошкольного отделения средней общеобразовательной школы № 16. По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, общая строительная готовность объекта превысила 95%.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая соответствует задачам национального проекта «Семья».

По информации пресс-службы, на данный момент на объекте ведутся пусконаладочные работы, осуществляется сборка и расстановка мебели, а также благоустройство территории вокруг детского сада.

Здание площадью почти три тысячи квадратных метров оснащено всем необходимым для комфортного пребывания дошкольников: уютные групповые комнаты, спальни, игровые зоны, пищеблок и медицинский кабинет.

Открыть обновленное здание детского сада планируют 1 сентября 2026 года.