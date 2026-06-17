В Серпухове завершается капитальный ремонт детского сада № 51

В городском округе Серпухов в микрорайоне Ивановские Дворики подходит к концу капитальный ремонт здания детского сада № 51 образовательного комплекса «Центр детства». Об этом сообщил начальник участка ООО «СтройИнвест» Игорь Лупашин.

Строители уже завершили работы по кровле и фасадам, теперь они занимаются обрамлением цоколя и облицовкой плиткой входных групп. Внутри здания электрики заканчивают монтаж слаботочных систем, а маляры докрашивают стены.

По новому проекту каждую группу на втором этаже обеспечивают собственным пожарным выходом. Всего предусмотрено восемь наружных лестниц, семь из которых уже смонтированы. Сейчас строители завершают монтаж восьмой лестницы.

Завершающим этапом капитального ремонта станет благоустройство территории, установка детских площадок и малых архитектурных форм.

На объекте занято тридцать строителей, завершить работы планируют в третьем квартале 2026 года. Капитальный ремонт здания детского сада 1993 года постройки ведется по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с нацпроектом «Молодежь и дети».