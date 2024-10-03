Новый пункт сбора гумпомощи для бойцов СВО открыли в Серпухове

Стационарный пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО заработал в Серпухове. Его открыла общественная организация «Русич».

Всего за неделю работы пункта удалось собрать очень много необходимых бойцам на фронте вещей. Жители города приносят теплые вещи, медикаменты и продукты. Они также передают для защитников Отечества письма поддержки.

Волонтеры не работают на пункте сбора, поскольку он является автономным. Собранные вещи находятся на охраняемой территории. Гумпомощь удобно привозить на автомобилях, для них обустроена парковка.

Стационарный пункт находится в торгово-складском комплексе «Борисовский двор» и открыт ежедневно с 9:00 до 19:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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