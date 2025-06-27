В Серпухове запустили масштабный социальный проект для развития

Президент IBA Кремлев объявил о старте соцпроекта с квартирами в Серпухове

Международная ассоциация бокса (IBA) выступила в роли организатора масштабного проекта для развития Серпухова. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент организации Умар Кремлев.

Он рассказал, что ассоциация выкупила от фонда помощи «Русский Крест» два недостроенных дома. Кремлев отметил, что многоэтажные жилые здания возведут с соблюдением всех технических правил и норм, после чего IBA подарит более 100 квартир тем, кому это жизненно необходимо. Он уточнил, что жилье передадут многодетным и малоимущим семьям.

«Также часть квартир мы предоставим молодым специалистам, готовым приехать в наш Наукоград для развития региона», — подчеркнул Кремлев.

Он добавил, что Большой Серпухов стремительно развивается. Наукоград привлекает инвестиции и создает проекты во всех сферах жизни.

Кремлев сообщил, что обращения и заявки можно оставить на сайте фонда помощи «Русский Крест». Также он напомнил, что проект создается ради тех, кто оказался в сложной или даже безвыходной ситуации.