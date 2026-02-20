В Серпухове ввели в эксплуатацию новые линии освещения

В городском округе Серпухов в конце прошлого года ввели в эксплуатацию 12 новых линий освещения, построенных в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Общая протяженность новых участков составила 12,5 километров. Самый большой из них — 2,5 километра — проложен на Бутурлинском шоссе в деревне Бутурлино и поселке Пограничный. В Новинки-Бегичево освещение появилось вдоль двух участков региональных дорог общей протяженностью два километра.

Также линии освещения протяженностью более одного километра подключили в деревне Михайловка, селе Турово и на участке от остановки «Нижние Присады» до улицы Грузовой в Пущине. Освещенные дороги теперь есть в деревнях Щеболово, Арнеево, селе Игумново и в местечке Карпова Поляна.

Всего в городском округе Серпухов подключили 34,5 километра нового освещения вдоль региональных дорог. Теперь участники движения могут чувствовать себя увереннее и спокойнее на дорогах в темное время суток.

Наружное освещение помогает водителям лучше ориентироваться на дороге, повышает безопасность дорожного движения и снижает риск ДТП. Это особенно актуально на загородных трассах и подъездах к населенным пунктам.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна на официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.