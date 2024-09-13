Систему уличного освещения модернизировали в Серпухове

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Новые светильники и приборы учета установили в Серпухове по 12 адресам. Модернизацию провели в рамках заключения договоров на обслуживание с компанией «Россети».

Работы провели на Садовой улице в деревне Пущино. Там энергетики обновили участок сетей протяженностью более двух километров.

Второй этап модернизации освещения завершат до конца года. В план работ войдут еще 24 объекта — в основном в сельских населенных пунктах.

«В следующем году планируем продолжить программу, чтобы в ближайшее время полностью решить проблему освещения в сельских населенных пунктах», — рассказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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