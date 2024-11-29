Акция поддержки бойцов СВО «Тепло из дома» началась в Серпухове

В Серпухове началась акция «Тепло из дома», организованная в рамках Единого центра поддержки участников специальной военной операции и их семей. Главная цель мероприятия — подарить защитникам страны тепло и внимание к Новому году.

Акция проводится ежегодно и объединяет людей всех возрастов. В этом году к инициативе присоединились воспитанники военно-патриотического центра «Маргеловец», серебряные волонтеры, медики-волонтеры, учащиеся школы № 7, студенты Губернского колледжа и представители Совета ветеранов и профсоюза работников госучреждений. Все они вместе собирают новогодние посылки для военнослужащих, наполняя их теплыми вещами, письмами, открытками, а также новогодними игрушками и сладкими угощениями.

Акция продлится до 10 декабря, и каждый житель города может внести свой вклад, вне зависимости от возраста. Важно, чтобы в посылках было не только тепло, но и внимание — ведь для наших защитников каждое письмо и подарок становятся важным напоминанием о поддержке и заботе, которые они получают от родных и близких, даже находясь на передовой.

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