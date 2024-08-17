День государственного флага отпразднуют в Серпухове на нескольких локациях. Флешмоб «Мы — Россия» пройдет в парке имени Олега Степанова.

Гуляния в парке имени Олега Степанова начнут 22 августа в 12:00. Гости и жители городского округа смогут принять участие в мастер-классе, посетить выставку «История российского флага» и фотозону «Мы едины». Организаторы также подготовили концертную программу «Россия. С Любовью» и флешмоб. Завершится празднование самоварной станцией «Душа России».

Гуляния в Пинарском парке начнутся в 13:00. Посетители увидят фотовыставку «История России», посетят мастер-класс «Символ России» и квест «По следам наших предков». Организаторы проведут анимационную программу «Белый. Синий. Красный» под конец мероприятия.

«К празднованию присоединятся учреждения культуры, спорта, образования. По традиции волонтеры будут раздавать на улицах округа символ праздника — ленту-триколор», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Праздник флага также отметят в парке «Питомник». Начало — в 12:00. Организаторы подготовили насыщенную программу — от лектория до фотовыставки.

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