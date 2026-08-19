В Серпухове реконструируют очистные сооружения

В городском округе Серпухов, на улице Безымянной, ведется масштабная реконструкция очистных сооружений. Работы проходят в рамках государственной программы Министерства ЖКХ Московской области.

На площади в 34 гектара возводится современная экологическая инфраструктура. Основные подземные коммуникации — водопровод, ливневая канализация, трубы обратного ила и технологические трассы для осветленной воды — проложены почти полностью, на 99%. Также на этой стадии завершены монолитные работы.

По словам начальника отдела капитального строительства «Водоканал-Сервис» Станислава Водинеева, уже осенью на территории объекта откроется современная лаборатория. Туда переедут сотрудники «Водоканал-Сервис», чтобы продолжить работу в новых условиях.

Реконструкция затронула не только старые здания, такие как административный корпус, КПП и воздуходувную станцию, но и возведение четырех новых крупных объектов. Это цех механического обезвоживания осадков, ультрафиолетовая установка доочистки, а также цех механических решеток с песколовками.

Ежедневно на стройке трудятся 120 человек, задействовано около 12 единиц спецтехники. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что за пять лет в Подмосковье по государственной программе реализовали более 250 мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения.

Новые технологии придут на смену устаревшим методам. Вместо гипохлорида воду будет обеззараживать ультрафиолет. Ил будут обезвоживать в новом цехе и вывозить на компостирование. Станция станет «умной»: диспетчеризация и датчики позволят отслеживать любые неисправности в режиме реального времени.

Реконструкция началась в 2024 году, а финальный срок сдачи объекта по контракту назначен на 30 ноября 2027 года.