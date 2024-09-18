Передвижной пункт вакцинации от гриппа в Серпухове будет работать по вторникам

Мобильный пункт вакцинации против гриппа работает каждый вторник с 10:00 до 13:00 у торгового центра «Атлас» в Серпухове. Жители могут поставить прививку при наличии паспорта, СНИЛС и полиса ОМС.

Риск заболеть вырастает осенью. Поэтому врачи рекомендуют поставить прививку «Совигрипп» до начала сезона простуд. Так организм сформирует устойчивый иммунитет к вирусам.

Одно из решений быстро пройти вакцинацию — обратиться в мобильный пункт, который работает по вторникам с 10:00 до 13:00 у торгового центра «Атлас». Пациентам не придется обращаться в поликлинику и ждать очереди.

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