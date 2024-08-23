Выездной прием жителей провели в серпуховском поселке Пролетарском

Администрация городского округа Серпухов провела выездную встречу с жителями в поселке Пролетарском. На вопросы ответили глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко и муниципальные депутаты.

Сергей Николаевич встретился с местными волонтерами, которые занимаются плетением маскировочных сетей для бойцов СВО. После глава ответил на вопросы жителей поселка. Главной темой стал ремонт детского сада «Радуга». Сроки и качество работ глава округа взял под личный контроль.

Руководителям муниципалитета поблагодарили за благоустройство сквера и реконструкцию дома культуры «Лира». Там также планируется установка детской площадки, амфитеатра и сцены, обустройство освещения, дорожек и лавочек.

Также жители попросили построить тротуар около дома № 22 на Центральной улице. Эти работы включат в план на следующий год. Кроме того, сотрудники нотариальной конторы проконсультировали все желающих по правовым вопросам.

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