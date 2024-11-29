Патриотическая акция «Пролог Победы. Битва под Москвой» прошла в Серпухове

В Серпухове состоялось традиционное патриотическое мероприятие, посвященное 83-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой. В центре профориентации и трудоустройства молодежи прошло событие, в ходе которого участникам рассказали о героической обороне города осенью 1941 года.

Серпухов стал важным рубежом в защите столицы, когда немецкие войска подошли к городу и начали обстрелы. Главной целью фашистов был мост через Оку, однако его оборону успешно держали летчики 178-го гвардейского авиационного полка и бойцы Серпуховского истребительного полка. В этих тяжелых боях на одного защитника приходилось несколько солдат противника, но, несмотря на это, город не был сдан.

На мероприятии показали макеты реконструкции боевых действий и военную хронику, рассказали о подвиге защитников города. Важность этого события трудно переоценить. В память о героизме серпуховчан в 1982 году городу был присвоен орден Отечественной войны I степени, а к 75-летию битвы под Москвой Серпухову было присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

Молодое поколение должно помнить о таких подвигах, чтобы честь и память о тех, кто сражался за нашу свободу, передавалась из поколения в поколение.

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