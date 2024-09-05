Акцию ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом провели в Серпухове

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Акция «Свеча памяти» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошла на площади Славы в Серпухове. Молодежные активисты вспомнили жертв захвата школы № 1 в Беслане в 2004 году.

Двадцать лет назад в освобождении 1128 заложников участвовал майор Центра специального назначения ФСБ России Роман Катасонов из Серпухова. Он был убит во время штурма школы.

Молодежные активисты из Серпухова зажгли сотни свечей на площади Славы и почтили минутой молчания всех погибших от рук террористов. К акции присоединились представители администрации округа, депутаты и студенты.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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