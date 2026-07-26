В Серпухове прошел заключительный полумарафон «Суперлиги Подмосковья»

25 июля в парке имени Олега Степанова в Серпухове состоялся Серпуховский полумарафон «Золотой павлин». Это был заключительный беговой старт сезона «Суперлига Подмосковья».

На старт вышли более 1400 участников, которые преодолели дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км. Самые юные спортсмены в возрасте от четырех до одиннадцати лет соревновались на пятисотметровой дистанции.

Любителей бега на открытии соревнований приветствовал российский боксер Федор Чудинов. Он пожелал участникам забега легких ног и успешного преодоления дистанции.

В рамках мероприятия состоялось награждение супербегунов — постоянных участников забегов в Московской области в рамках проекта «Суперлига Подмосковья». Всего по итогам сезона будут награждены 178 супербегунов.

Проект «Суперлига Подмосковья» реализуется с весны 2022 года. Помимо бега и ходьбы для участников доступны тренировки на лыжах, плавание, велоспорт и лыжероллеры. Все достижения любителей этих видов спорта фиксируются на портале проекта и идут в общий зачет преодоленных километров.

Ознакомиться с результатами полумарафона в Серпухове можно на [официальной странице бегового события](https://reg.russiarunning.com/event/Serpuhov2026).