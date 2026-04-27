В Серпухове прошел сильный снегопад

Фото: Валерий Гореловский

В ночь на 27 апреля в Серпухове прошел сильный снегопад. Утром жители города обнаружили на крышах своих автомобилей снежный покров толщиной более 10 сантиметров.

«Я закончила смену в 24 часа и вышла на парковку, машину уже полностью засыпало снегом. Пришлось доставать щетку», — поделилась сотрудница кафе Лилия Щеглова.

Сейчас сотрудники серпуховского «Комбината благоустройства» и дворники из управляющих компаний устраняют последствия ночного снегопада.

