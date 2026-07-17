В Серпухове пройдет заключительный беговой старт сезона «Суперлига Подмосковья»

В парке имени Олега Степанова в Серпухове 25 июля 2026 года состоится Серпуховский полумарафон «Золотой павлин». Это будет последний беговой старт в рамках «Суперлиги Подмосковья» в текущем году. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Для участников будут доступны дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км, а также детский забег на 500 м для детей от четырех до одиннадцати лет. Участие в детских забегах бесплатное.

В день забега временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 3, № 8 и № 20к в Серпухове. Жителей и гостей города просят планировать свои поездки заранее.

Регистрация на старт открыта на официальной странице бегового события.

Проект «Суперлига Подмосковья» реализуется с весны 2022 года. Помимо бега и ходьбы, участники могут заниматься лыжами, плаванием, велоспортом и лыжероллерами. Все достижения фиксируются на портале проекта и идут в общий зачет преодоленных километров. Серия забегов организована в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».