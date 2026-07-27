В Серпухове пройдет фестиваль «Джаз импрессио»

8 августа в девятый раз пройдет ежегодный фестиваль под открытым небом во дворе Серпуховского историко-художественного музея. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Впервые фестиваль состоялся в 2018 году, в год столетия музея. Каждый год у фестиваля новая тема и название. В этом году вдохновение для события дала флагманская выставка музея «Импрессионизм с русской душой», а темой фестиваля стал «Джаз импрессио». Он будет посвящен поиску гармонии между звуком, цветом и светом в работах русских художников рубежа XIX–XX веков.

В программе вечера — выступление джазового коллектива под руководством Федора Андреева, нейроанимация шедевров из музейной коллекции, мастер-классы от сотрудников музея, традиционная лотерея и ярмарка мастеров. Начало в 19:00.

Посещение свободное, но нужна предварительная регистрация билета на официальном сайте музея. Поскольку фестиваль проходит под открытым небом, организаторы рекомендуют одеться по погоде и взять с собой зонт.