Новый скейт-парк и памп-трек построят в Серпухове к сентябрю

В Комсомольском парке Серпухова продолжаются строительные работы. К сентябрю там появится скейт-парк и памп-трек.

Обустройство скейт-парка выходит на финишную прямую. Специалисты устанавливают арматуру и готовятся к заливке бетона. Затем проведут работу с основанием, покраску, установку ограждения и обустройство входной зоны с четырьмя опорами наружного освещения. Территорию вокруг также благоустроят, установят лавочки и урны.

Открыть новую спортивную зону в парке планируют в начале сентября.

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