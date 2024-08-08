Более 70 дорог отремонтируют в Серпухове к концу года

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В 2024 году в городском округе Серпухов отремонтируют 74 автомобильные дороги протяженностью 33 километра. Также в планах отремонтировать два тротуара и построить еще шесть новых.

Сейчас на Физкультурной улице в микрорайоне имени Ногина рабочие демонтируют бортовой камень. Там заменят 450 метров асфальта. Также работы на улице Ногина ведется фрезерование покрытия проезжей части. Здесь обустроят 340 метров дороги.

В деревне Шепилово проложат 1,3 километра дороги к участкам, которые выделили для многодетных семей. Работы завершат к 30 сентября. В городе Пущино продолжается строительство тротуара к парку Победы. Кроме того, в округе обустроят еще семь парковок и четыре участка ливневой канализации.

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