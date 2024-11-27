Фестиваль творческой молодежи пройдет в Серпухове 29 ноября

Прием заявок на десятый молодежный фестиваль-конкурс «ЯркийЯ» приходит в Серпухове. Финальное мероприятие пройдет 29 ноября в Доме творчества «Центральный».

Этот фестиваль — отличная возможность для талантливой молодежи заявить о себе. Участие могут принять все в возрасте от четырнадцати до тридцати пяти лет. Конкурсные номинации включают вокал, хореографию, инструментальное искусство, художественное слово и оригинальный жанр.

Если вы не подходите под возрастные ограничения, не стоит отказываться от мечты: вашу заявку могут рассмотреть индивидуально. Единственное исключение — победители прошлого фестиваля «Яркий.Я 9.0». Они смогут выступить только вне конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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