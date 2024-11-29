Более 30 педагогов стали участниками конкурса «Учитель года» в Серпухове

Второе испытание для участников регионального конкурса «Педагог года» прошло в школе № 3. На открытых уроках учителя должны были показать свои самые яркие педагогические наработки.

В этом году конкурсе участвуют 11 молодых специалистов, девять педагогов с опытом работы и 11 воспитателей.

Перед педагогами стояла задача: провести 30-минутный урок с незнакомыми детьми и тем самым продемонстрировать собственную методику обучения. В ход шли различные интерактивные игры — так подача информации получалась более увлекательной.

В жюри конкурса — финалисты прошлых лет. Все они входят в список 15-ти лучших педагогов Подмосковья. Их задача — оценить профессиональные и творческие способности учителей по критериям. Одним из них является глубина и оригинальность раскрытой темы. Например, на занятиях с гимнастической скакалкой можно выяснить, есть ли у ребенка чувство ритма. Нейрогимнастика помогает связать левое и правое полушарии мозга, создать новые нейронные связи, развить память, внимание, речь и мышление.