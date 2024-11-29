Более 30 педагогов стали участниками конкурса «Учитель года» в Серпухове
Второе испытание для участников регионального конкурса «Педагог года» прошло в школе № 3. На открытых уроках учителя должны были показать свои самые яркие педагогические наработки.
В этом году конкурсе участвуют 11 молодых специалистов, девять педагогов с опытом работы и 11 воспитателей.
Перед педагогами стояла задача: провести 30-минутный урок с незнакомыми детьми и тем самым продемонстрировать собственную методику обучения. В ход шли различные интерактивные игры — так подача информации получалась более увлекательной.
В жюри конкурса — финалисты прошлых лет. Все они входят в список 15-ти лучших педагогов Подмосковья. Их задача — оценить профессиональные и творческие способности учителей по критериям. Одним из них является глубина и оригинальность раскрытой темы. Например, на занятиях с гимнастической скакалкой можно выяснить, есть ли у ребенка чувство ритма. Нейрогимнастика помогает связать левое и правое полушарии мозга, создать новые нейронные связи, развить память, внимание, речь и мышление.
«За много лет работы я обнаружила у детей отсутствие чувства ритма. Из-за этого они неправильно дышат, бегают. Я стала задаваться вопросом „почему?“. И выяснила, что отсутствие такого предмета, как ритмическая гимнастика в детских садах, приводит, как мне кажется, к этому. И помогает в решении этого вопроса нейрогимнастика», — рассказала учитель физической культуры лицея в Протвине Татьяна Минаева.
Итоги конкурса будут подведены в декабре. По результатам отбора выявят сильнейших участников в номинациях, «Педагогический дебют», «Воспитатель года» и «Педагог года». Победитель городского этапа примет участие в областном конкурсе учителей, который состоится в апреле 2025 года.
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