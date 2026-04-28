Школу № 10 в Серпухове капитально отремонтируют к сентябрю

В городе Серпухов на улице Войкова, 11, продолжается капитальный ремонт средней школы № 10. По сообщению пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта составляет 32%.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств. Это соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Пресс-служба ведомства сообщила, что на объекте работают 60 человек и пять единиц техники. Строители завершили демонтажные работы и теперь ведут общестроительные и отделочные работы, а также ремонтируют кровлю и фасад.

В ходе капитального ремонта в здании общей площадью 8 100 квадратных метров будут проведены фасадные и кровельные работы, внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования. Кроме того, в школу закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленную школу планируется к 1 сентября 2026 года.