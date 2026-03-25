Движение по мосту через реку Речму в Серпухове запустят в этом году

В городском округе Серпухов продолжается капитальный ремонт моста через реку Речму у деревни Бутурлино в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Сооружение длиной более 25 метров, расположенное на Бутурлинском шоссе, связывает деревню Бутурлино с городом Серпуховом.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин пояснил, что специалисты уже установили опоры и сопряжения, локальные очистные сооружения, освещение, временную дождевую канализацию, а также упор из коробчатых габионов вдоль подошвы откоса.

«Сейчас специалисты укрепляют откосы габионами, чтобы сохранить эту часть насыпи и предотвратить ее разрушение из-за атмосферного воздействия, размыва водой и других неблагоприятных факторов», — добавил он.

В ведомстве напомнили, что в январе 2026 года было запущено движение по временному мосту и объездной дороге для комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов. Для грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонны в настоящее время предусмотрен объезд через Окское и Борисовское шоссе. При наступлении благоприятных погодных условий на объездной дороге устроят асфальтобетонное покрытие и перепустят на нее грузовой транспорт.

Запустить рабочее движение на мосту планируется в конце 2026 года, а полностью завершить капитальный ремонт — летом 2027 года.