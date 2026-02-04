Детский сад при школе №16 в Серпухове капитально отремонтируют к сентябрю

В здании дошкольного отделения школы №16 на улице Космонавтов, дом 18 в Серпухове, активно идет капитальный ремонт. На данный момент строительная готовность объекта составляет 34%, как сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Ремонтные работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Они соответствуют задачам национального проекта «Семья».

«В настоящий момент на объекте работают 30 человек, 1 единица техники», — сообщает пресс-служба. Строители завершают демонтажные работы и монтаж окон, занимаются общестроительными и отделочными работами, а также осуществляют ремонт кровли.

Площадь школьного здания составляет 2943,2 квадратных метра. В ходе капитального ремонта специалисты проведут демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, установят короба вентиляции. Также планируется утепление и покраска стен, заливка и укладка пола, установка новых дверей и осветительных приборов. Кроме того, будут проведены работы по модернизации пищеблока, прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

Открыть свои двери обновленное учреждение образования должно в 2026 году.