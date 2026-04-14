Детский сад при школе №16 в Серпухове капитально отремонтируют к сентябрю

В здании дошкольного отделения школы №16, расположенного на улице Космонавтов, дом 18 в Серпухове, продолжается капитальный ремонт. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 61%, как сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«В настоящий момент строители завершили демонтажные работы, ведут отделочные и общестроительные работы, занимаются ремонтом фасада и кровли, осуществляют монтаж инженерных систем», — сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь школьного здания составляет 2943,2 квадратных метра. В ходе капитального ремонта специалисты заменят оконные блоки, установят новые двери и осветительные приборы, утеплят и покрасят стены, проведут заливку и укладку пола. Также будут проведены работы по модернизации пищеблока, прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

Открыть свои двери обновленное учреждение образования планирует 1 сентября 2026 года.