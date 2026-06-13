В Серпухове продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 18

В микрорайоне Ивановские дворики подмосковного Серпухова активно ведутся работы по капитальному ремонту дошкольного отделения средней школы № 18. По информации пресс-службы регионального минстройкомплекса, на данный момент строительная готовность объекта превысила 84%.

«На объекте задействовано более 60 человек и 1 единица техники. Завершены демонтажные и кровельные работы, подходят к концу фасадные. Рабочие занимаются общестроительными и отделочными работами, монтируют инженерные коммуникации и благоустраивают прилегающую территорию», — сообщили в пресс-службе.

Площадь дошкольного отделения составляет 3 619,8 кв. м. В рамках капитального ремонта планируется обновление кровли и фасада, замена систем отопления, вентиляции и канализации, а также проведение внутренних работ и обновление входных групп. Для дошкольного отделения будет закуплена новая мебель и оборудование.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета в рамках нацпроекта «Семья». Открытие обновленного детского сада запланировано на 1 сентября 2026 года.