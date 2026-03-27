Детскую школу искусств «Синтез» в Серпухове капитально отремонтируют к сентябрю

В подмосковном Серпухове на Московском шоссе не прекращается капитальный ремонт детской школы искусств «Синтез». Подрядчик уже завершил демонтажные работы и активно ведет монтаж инженерных систем, внутренние отделочные работы и ремонт кровли. Также идет подготовка к монтажу вентилируемого фасада.

Капитальный ремонт детской школы искусств «Синтез» проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Согласно проекту, в здании заменят системы электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также тепловые сети. Помимо этого, проведут фасадные и кровельные работы, благоустроят прилегающую территорию, закупят новую мебель и оборудование.

Все работы на объекте планируют завершить к сентябрю 2026 года.