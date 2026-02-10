В Серпухове приступили к капитальному ремонту Дворца торжеств

В городе Серпухов начался капитальный ремонт дворца торжеств «Центральный». Строители заменят кровлю, инженерные коммуникации и сантехнику, а также системы безопасности и видеонаблюдения.

Директор МАУК «Парки Серпухова» Сергей Виноградов сообщил, что последний капитальный ремонт в здании проводился в 2004 году. Двухэтажное здание, построенное в 1953 году, имеет площадь более тысячи квадратных метров и входит в перечень объектов культурного наследия муниципального значения.

Сейчас рабочие демонтируют старые инженерные сети и завозят строительные материалы. Подрядчик уделяет особое внимание сохранению исторического облика здания, включая планировки, фасады и лепнину. Планируется сохранить мраморную плитку на главной сцене и паркет в малом зале на втором этаже. Завершить работы планируют до конца года.