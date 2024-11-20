Жен участников СВО в Серпухове поздравили с Днем матери

Татьяна, многодетная мама, работает заместителем главного инженера. Ее дочь, студентка медицинского колледжа Соня, увлекается танцами с детства, а младшие сыновья Владислав и Иван учат уроки в школе и детском саду. Екатерина, прапорщик Росгвардии, гордится своими сыновьями. Старший Максим работает в Москве, а младший Дмитрий — талантливый художник и спортсмен.

Ирина, медсестра-анестезист, воспитывает дочь Яну, которая недавно стала чемпионкой мира по муай-тай. Семья Ереминых также была отмечена за успехи и участие в конкурсе «Гордость Подмосковья». Наталья, продавец и волонтер, гордится успехами дочери Дарьи, которая занимается панкратионом и учится играть на фортепиано, а сын Матвей — курсант центра «Маргеловец».

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