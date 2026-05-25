В Серпухове построят новую газовую котельную для отопления трех кварталов

В городе Серпухов на Подольской улице началось строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью 24 МВт. По словам начальника участка Андрея Маркина, новая котельная позволит обеспечить теплом три прилегающих квартала многоквартирных домов.

Рабочие уже готовят основание под оборудование: разрабатывают котлован и подготавливают опалубку для заливки бетона на площади около 1000 квадратных метров. После этого с помощью грузоподъемных механизмов на подготовленную плиту будет установлено оборудование котельной.

Параллельно другая бригада ведет работы по строительству тепловых камер и прокладке теплотрассы на двух участках общей длиной 157 метров. Новая котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой не только жилые дома, но и социальные объекты.

Пуск котельной запланирован на начало октября текущего года. Работы проводятся по государственной программе модернизации теплоснабжения, которую инициировал губернатор региона Андрей Воробьев, и финансируются из областного и местного бюджета.