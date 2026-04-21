В Серпухове открылся новый цех по производству экологичных игровых комплексов

В городе Серпухов компания «Вивана» запустила новый цех для производства уличных спортивно-игровых комплексов экологической серии. Об этом сообщил начальник производства ООО «Вивана» Сергей Корнев.

На новой площадке работают 15 человек: плотники, столяры, маляры и другие специалисты. Сырье для заготовок — клееный брус из лиственницы, сосны, ели. В цеху деревообрабатывают от шлифовки до покраски на автоматической линии. Затем продукцию упаковывают и маркируют.

Из-за расширения компании на основной площадке на Базовой улице не хватило места, поэтому арендовали отдельный цех на Пушечной улице. По словам Сергея Корнева, ежемесячно отгружают по пять-шесть фур готовой продукции. Игровые площадки экологической серии популярны на рынке, так как изготовлены из натурального дерева.

«Это не суррогаты — опилки с клеем, а настоящее дерево, которое мы обрабатываем и красим с помощью современных технологий», — объясняет начальник производства.

В новом цеху производят целые детские городки, песочницы, лавочки, урны и другое оборудование. Продукцию поставляют не только в Серпухов и другие города Подмосковья, но и по всей России, а также в Казахстан.