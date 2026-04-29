В Серпухове откроется новый цех по производству нефтегазового оборудования

В городском округе Серпухов готовится к запуску новый производственный цех компании «Сплитекс». Здесь будет организовано полностью локализованное производство внутренних устройств для реакторов гидроочистки и риформинга.

Операционный директор «Сплитекс» Александр Краснов сообщил, что на площади 360 квадратных метров разместятся три сварочных поста для гидроабразивной резки металла и стойки под баллоны с азотом для лазерной резки. Также планируется установка кран-балки для размещения сырья на станках.

Завод сможет самостоятельно выполнять резку толстостенных опорных балок и производить различные компоненты для внутренних устройств реакторов. Среди них: устройства ввода, защитные устройства, тарелки распределения, опорные балки для удержания слоя катализатора и другие элементы.

Новый цех начнет работу в четвертом квартале 2026 года. Он создаст 12 рабочих мест, а к концу 2030 года их число увеличится до 24. Производство будет ориентировано на импортозамещение оборудования для нефтепереработки и нефтехимии.

Александр Краснов отметил, что жизненный цикл внутренних устройств реакторов составляет 8–10 лет. Ранее большинство таких устройств поставлялось в Россию европейскими и американскими компаниями, но их сроки эксплуатации подходят к завершению. «Сплитекс» предлагает оборудование, не уступающее зарубежным аналогам.