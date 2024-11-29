Каток откроют в парке «Питомник» в Серпухове 1 декабря

Первого декабря в Серпухове откроется бесплатный каток в парке «Питомник». Ожидается, что это станет популярным местом для активного отдыха местных жителей.

Каток будет работать с 10:00 до 21:00, с перерывами для заливки льда. Это прекрасная возможность для серпуховичей и гостей города провести время на свежем воздухе. Прокат коньков, теплая раздевалка и зона фудкорта — все для удобства отдыхающих. Для детей предусмотрены «помощники фигуриста», а опытные инструкторы помогут освоить катание на льду.

Каток находится рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Русский медведь», а напротив — Губернский колледж. Множество студентов, а также местных жителей смогут наслаждаться катанием после занятий или работы. Заливка льда проходит в несколько этапов и сейчас близка к завершению.

«Пусть зимние праздники подарят незабываемые эмоции», — отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко, пригласив всех на открытие катка.

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