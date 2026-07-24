Движение в Серпухове ограничат из-за полумарафона «Золотой павлин» 25 июля

В субботу, 25 июля, с 6:00 до 16:00 в Серпухове пройдет полумарафон «Золотой павлин». В связи с этим на ряде улиц будет ограничено движение, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Ограничения коснутся следующих улиц: — 2-я Московская (от пересечения с улицей Чехова до смотровой площадки станции Ока); — улица Чехова (от пересечения с улицей Садовой до пересечения с 2-й Московской); — улица Садовая (от пересечения с улицей Луначарского до пересечения с улицей Чехова); — улица Луначарского (от пересечения с улицей Садовая до пересечения с улицей Старослободской); — улица Старослободская (от пересечения с улицей Луначарского до пересечения с улицей Чехова).

Также изменятся схемы движения трех автобусных маршрутов: № 3, 8 и 20к. Маршруты № 3 «Вокзал — ул. Нижняя» и № 8 «Вокзал — Прогонная ул. — Вокзал» проследуют по улице Ворошилова, Борисовскому шоссе и улице Центральной до улицы Прогонной и в обратном направлении. Маршрут № 20 «Вокзал — Высоцкий монастырь» будет следовать от остановки «Вокзал» через улицы Ворошилова и 2-ю Московскую до монастыря.

Будьте внимательны, учитывайте изменения при планировании поездок и соблюдайте ПДД.