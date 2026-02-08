В Серпухове начал прием новый врач-стоматолог

В стоматологической поликлинике города Серпухова приступил к работе врач-стоматолог-терапевт Факир Аль-Рубай. Главный врач медучреждения Екатерина Чуракова охарактеризовала его как очень контактного, вежливого и открытого человека. Она отметила, что Факир с первых дней зарекомендовал себя как настоящий профессионал среди коллег и как хороший врач среди пациентов.

История жизни Факира Аль-Рубая могла бы стать сюжетом для сериала. Он родился и вырос в Ираке, пять лет учился на врача в украинской Полтаве, затем работал в Швеции и проходил терапевтическую ординатуру в России. В Серпухове он оказался случайно, но, как он сам шутит, это судьба.

Екатерина Чуракова рассказала, что в поликлинике была необходимость укомплектовать кабинет терапевтического приема, и они разместили вакансию. Получив резюме Факира Аль-Рубая, сначала провели дистанционное собеседование, а затем он приехал на личную встречу. Поликлиника ему очень понравилась, и теперь он работает врачом-стоматологом-терапевтом в лечебно-хирургическом отделении.

«У него высокий потенциал и есть перспективы развития, поэтому в начале второго полугодия мы планируем дополнительное обучение для Факира Самировича, повышение квалификации», — поделилась планами Екатерина Чуракова.

Факир Аль-Рубай рассказал, что общую стоматологию изучал на английском языке, а потом стал учить русский. Сейчас у врача уже нет языкового барьера в общении с коллегами и пациентами. За короткое время работы в Серпухове он успел собрать немало поклонников. Люди целенаправленно записываются на прием к «интересному доктору». Жалоб на Аль-Рубая от пациентов не поступало, зато благодарность выражают регулярно. Врач лечит корневые каналы зубов, все виды кариеса, ставит пломбы и консультирует.

Записаться на прием к стоматологу можно на портале «Госуслуги» или через инфомат в Серпуховской стоматологической поликлинике по адресу: ул. Крупской, 4.