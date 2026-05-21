В Серпухове модернизируют теплотрассу

В микрорайоне проезда Мишина на Подольской улице в городе Серпухов ведется модернизация теплотрассы. Начальник участка Асланбег Сайпутдинов сообщил, что рабочим предстоит проложить под землей 126 метров трубопровода в двухтрубном исчислении и построить три тепловые камеры.

Рядом со старой трассой уже проложены новые трубы диаметром 377 миллиметров, залиты днища двух тепловых камер ТК-90 и ТК-91. Следующим этапом будет возведение стен и обработка стыков. Для каждой тепловой камеры сделают сбросный колодец.

После завершения работ на этом участке бригада начнет возводить тепловую камеру рядом с будущей блочно-модульной котельной. Завершить работы планируют в конце июня. Переключение на новый трубопровод произведут после отключения тепла.

Сейчас на объекте работают восемь человек, задействовано две единицы техники — трактор и гусеничный экскаватор. Работы проводятся по государственной программе модернизации теплоснабжения, инициированной губернатором региона Андреем Воробьевым, и финансируются из областного и местного бюджета.