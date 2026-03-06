В Серпухове капитально отремонтируют дошкольное отделение школы №16

В Серпухове идет капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 16, расположенного на улице Космонавтов. Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области и финансируются из регионального бюджета. Это позволит создать для детей максимально комфортные и безопасные условия в здании, построенном в 1985 году.

На объекте трудятся 30 специалистов. Общая строительная готовность здания площадью 2 943,2 м² уже превысила 40%. Строители активно ведут несколько видов работ: * электромонтажные работы; * устройство теплых полов; * монтаж батарей отопления; * внутреннюю отделку помещений; * установку дверных блоков.

Ранее специалисты выполнили демонтаж старых конструкций. Впереди — большой фронт задач: * фасадные и кровельные работы; * установка вентиляционных коробов; * утепление и покраска стен; * заливка и укладка пола; * монтаж новых осветительных приборов; * модернизация пищеблока; * прокладка инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление, электрическая разводка).

После завершения капремонта дошкольное отделение станет современным, функциональным и безопасным пространством для развития малышей. В обновленном здании будет поддерживаться оптимальный микроклимат, появится современное освещение, пищеблок пройдет модернизацию, а все инженерные системы будут обновлены.

Открыть свои двери обновленное дошкольное отделение должно в 2026 году. Здесь обучается более 200 малышей, и родители с нетерпением ждут завершения ремонта.