В Серпухове идет капитальный ремонт школы №7

В школе № 7, расположенной на улице Фирсова в Серпухове, полным ходом идет капитальный ремонт. Строители возводят новые кирпичные перегородки, сообщил прораб ООО «СПК-Строй» Артак Асрян.

После завершения демонтажных работ специалисты приступили к возведению перегородок во внутренних помещениях здания по новому проекту. Затем рабочие-отделочники уложат кафельную плитку внутри туалетов и оштукатурят со стороны коридоров. После этого оштукатуренные стороны зашпаклюют и покрасят.

На объекте задействовано 35 различных специалистов, включая несколько бригад каменщиков. Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с национальным проектом «Молодежь и дети».

На время капитального ремонта 1081 ученик переведен в пристройку родной школы, а также в школы № 9 и № 13. Все работы идут согласно графику, открыть обновленную школу планируют к 1 сентября 2026 года.