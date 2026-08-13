В Серпухове членов избирательных комиссий готовят к информированию жителей о выборах

В городском округе Серпухов прошел инструктаж для членов участковых избирательных комиссий. Встреча состоялась в преддверии выборов депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы.

Председатель Территориальной избирательной комиссии городского округа Серпухов Юлия Сирченко сообщила, что главная цель встречи — подготовка к масштабному проекту «ИнформУик». В рамках этого проекта обходчики лично придут к каждому жителю, чтобы рассказать о месте нахождения избирательного участка, контактных телефонах и всех доступных способах голосования.

Для работы в округе задействуют 391 человека. Они обойдут все территории — три города (Серпухов, Пущино и Протвино) и 141 сельский населенный пункт.

На сегодняшний день в округе сформированы 107 постоянно действующих избирательных комиссий. Их члены уже обучаются — осваивают материалы в онлайн-формате, а позже состоится еще одна очная встреча.

Обходы начнутся 20 августа и продлятся до 15 сентября. Каждая участковая комиссия самостоятельно распределит жилой фонд между обходчиками и составит свой план визитов.

Выборы пройдут 18, 19 и 20 сентября.