Детский сад при школе №18 в Серпухове откроют после капремонта в сентябре

В микрорайоне Ивановские дворики подмосковного Серпухова продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы №18. По сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, строительная готовность объекта превысила 89%.

На объекте работает более 50 человек и 4 единицы техники. Строители занимаются пусконаладочными и фасадными работами, устройством входных групп, чистовой отделкой, монтажом инженерных коммуникаций и благоустройством прилегающей территории.

Площадь объекта составляет 3 619,8 кв. м. В ходе капремонта в здании обновят кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, проведут внутренние работы и обновят входные группы. Для дошкольного отделения закупят новую мебель и оборудование.

Работы проводятся в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета в рамках нацпроекта «Семья». Открытие обновленного детского сада запланировано на 1 сентября 2026 года.