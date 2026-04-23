В Сергиевом Посаде завершился фестиваль «Талант без границ»

В Сергиевом Посаде в Дворце культуры имени Гагарина прошло закрытие фестиваля «Талант без границ». Мероприятие состоялось уже в 35-й раз. По информации Министерства культуры и туризма Московской области, в этом году организаторы получили более 2 тысяч заявок из Москвы, Подмосковья, Костромы, Иванова и Ярославля.

Фестиваль включал два этапа. После первого заочного отбора более 1,6 тысячи участников прошли во второй этап и показали свои достижения в 10 номинациях. Для руководителей коллективов были организованы круглые столы.

В очном туре выступили 116 хореографических коллективов, 30 вокальных ансамблей, 95 сольных исполнителей, 40 гимнастов и артистов оригинального жанра. Участники соревновались в пяти возрастных категориях.

Выступления оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли хореограф и участник шоу «Танцы на ТНТ» Виктор Парников, заслуженный артист России, музыкант Александр Левшин, мастер спорта по спортивной гимнастике Дмитрий Шалахов, а также педагоги, балетмейстеры и международные эксперты по вокалу и цирковому искусству.

Гран-при завоевали ансамбль русской песни «Сударушка» из Наро-Фоминского городского округа и вокалистка Виктория Давлетшина из Серпухова. Лауреаты I, II и III степени в каждой номинации и возрастной категории получили дипломы Министерства культуры и туризма Московской области.